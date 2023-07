Massiccio spiaggiamento di cetacei in Scozia

Almeno 55 cetacei si sono spiaggiati sull'isola di Lewis e Harris, a ovest della Scozia, la maggior parte dei quali è morta. Lo hanno riferito oggi i soccorritori. Secondo il British Divers Marine Life Rescue (Bdmlr), solo 10 di questi cetacei - noti anche come delfini pilota o balene pilota a causa del loro comportamento gregario - sono ancora vivi. Le ragioni di questo "massiccio spiaggiamento" non sono note, ma è comune che questi mammiferi marini della famiglia dei delfini si muovano in gruppo, precisa l'organizzazione. Gli specialisti del Bdmlr si sono recati sul posto per curare i cetacei, ma hanno anche invitato il pubblico a evitare l'area, la cui posizione esatta non è stata rivelata fino a quando "la situazione non sarà risolta". "Per consentire ai delfini le migliori possibilità di sopravvivenza, si prega di evitare l'area", ha esortato la polizia scozzese.



