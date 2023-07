Borrell, sull'Mh17 Mosca accetti la responsabilità e cooperi

Per il nono anniversario domani dell'abbattimento del volo della Malaysia Airlines MH17, l'alto rappresentante Josep Borrell afferma che l'Ue "ribadisce il suo pieno sostegno a tutti gli sforzi volti a stabilire la verità, ottenere giustizia per le 298 vittime dell'abbattimento del volo MH17" e "chiedere conto ai responsabili". Il 23 giugno, ricorda Borrell, l'Ue ha incluso negli degli individui sanzionati due persone che hanno partecipato all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sin dalle prime fasi, condannate per l'abbattimento del MH17 dal tribunale distrettuale olandese. Il sistema missilistico utilizzato "apparteneva senza dubbio alle forze armate della Federazione russa" e a gennaio "la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata la prima corte internazionale a confermare il coinvolgimento della Russia nell'abbattimento del volo MH17" con decisione definitiva. L'Ue "prende atto di tutti i procedimenti legali che si stanno svolgendo al riguardo e si attende che la Russia accetti le proprie responsabilità e cooperi pienamente agli sforzi volti a stabilire verità, giustizia e responsabilità per le vittime e i loro parenti prossimi".



