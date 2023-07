Ankara, 'proseguiamo gli sforzi per estendere accordo sul grano'

Le autorità turche sperano che l'accordo sul grano che scade domani 17 luglio possa essere prorogato. Lo ha annunciato oggi il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz, scrive l'agenzia russa Tass.

"Proseguiamo negli sforzi per estendere l'accordo. La visita programmata del presidente russo Putin in Turchia può essere considerata positiva in questo senso, spero che ci siano risultati positivi", ha aggiunto in un'intervista al canale tv A-Haber. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato che Putin avrebbe visitato Ankara ad agosto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA