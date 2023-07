Zelensky, devastazione russa colossale, lo siano anche gli aiuti

Il presidente della Repubblica di Corea" Yoon Suk Yeol "è stato oggi a Bucha e Irpin e ha visto con i suoi occhi le conseguenze dell'occupazione russa. Ma Bucha e Irpin sono solo due delle migliaia di città ucraine colpite dal terrore russo. La portata della sofferenza e della distruzione portate dalla Russia è colossale. Pertanto, la portata della cooperazione globale deve essere colossale per ripristinare la sicurezza e garantire una pace stabile". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Durante questa visita, la prima nella storia delle nostre relazioni, abbiamo discusso di tutto ciò che è importante per la vita normale e sicura delle persone" e "dell'ordine internazionale basato sulle regole", ha aggiunto. Tra gli altri temi sul tavolo il rientro in Ucraina "degli adulti e dei bambini deportati, l'attuazione della Formula di pace, la preparazione del Global Peace Summit, la sicurezza alimentare ed energetica e la cooperazione economica".

Zelensky ha quindi ricordato che sono "milioni" gli ucraini "attualmente nel territorio occupato o deportati con la forza in Russia, adulti e bambini" e ha .

ribadito quanto sia "importante", riportarli in patria e "riunire le famiglie separate dalla guerra".



