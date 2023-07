Ronaldo l'atleta più pagato nel 2023, si aggiudica il Guinness

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è entrato quest'anno nel Guinness dei primati per l'atleta più pagato nel 2023, con ben 136 milioni di dollari (circa 121 milioni di euro) guadagnati tra il maggio 2022 e lo scorso aprile: lo ha reso noto sul suo sito il Guinness World Records.

Per la prima volta dal 2017 e per la terza volta in assoluto, Cristiano Ronaldo ha raggiunto la vetta della classifica di Forbes degli atleti più pagati al mondo, si legge nel comunicato del Guinness World Records.

Ronaldo ha sottratto così il titolo a Lionel Messi, che era stato l'atleta più pagato nel 2022 con una stima di 130 milioni di dollari.

Il reddito da record di Ronaldo è composto da 46 milioni di dollari di guadagni sul campo e 90 milioni di dollari di guadagni fuori dallo stadio. I guadagni sul campo includono stipendi, premi e bonus, mentre i guadagni fuori dal campo sono una stima degli accordi di sponsorizzazione, dei compensi per le apparizioni, dei ricavi da cimeli e licenze, oltre ai guadagni derivanti da qualsiasi attività in cui l'atleta abbia un interesse significativo.



