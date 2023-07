Mosca, sventato complotto Kiev per uccidere 2 giornaliste russe

Il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) sostiene di aver "sventato un complotto dell'intelligence ucraina per uccidere il caporedattore del canale televisivo Rt International News Margarita Simonyan e la giornalista Ksenia Sobchak attraverso il gruppo neonazista Paragraph-88".

Secondo quanto affermato dall'ufficio stampa dell'Fsb alla Tass, il 14 luglio il servizio di sicurezza ha arrestato membri del gruppo Paragraph-88 a Mosca e nella regione di Ryazan.

"Durante le misure investigative, hanno confermato il loro complotto su incarico del servizio di sicurezza ucraino per una ricompensa di 1,5 milioni di rubli per ogni omicidio", ha dichiarato, sostenendo di aver sequestrato un fucile d'assalto Kalashnikov, 90 colpi, coltelli, tirapugni, mazze di gomma, manette e anche galloni con insegne naziste e computer con informazioni che confermerebbero il loro intento criminale.

"Il comitato investigativo intende avviare procedimenti penali contro i sospetti detenuti per estremismo e terrorismo", ha sottolineato l'Fsb.



