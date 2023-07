Mille persone nude in posa per il fotografo Tunick in Finlandia

Quasi un migliaio di persone nude si sono radunate nel cuore della notte per le strade e le spiagge di Kuopio, nella Finlandia centrale, per mettersi in posa su richiesta del fotografo americano Spencer Tunick.

"Oggi la terra dei mille laghi è diventata la terra dei mille nudi", ha detto l'artista, famoso per i suoi scatti di folle nude, mentre i volontari venivano guidati per tutta la notte da un altoparlante. I partecipanti hanno posato prima in strada, attorno ad installazioni fiorite, poi in spiaggia ed infine in acqua. "Volevo portare il corpo in linea con Kuopio e i laghi della Finlandia settentrionale", ha spiegato Tunick, esprimendo il suo profondo apprezzamento per i volontari pronti a spogliarsi nel cuore della notte. "È qualcosa di molto raro dare al pubblico l'opportunità di prendere parte al processo creativo", ha affermato.

A novembre, circa 2.500 persone si erano radunate nude su una famosa spiaggia di Sydney, in Australia, nell'ambito di un'installazione dello stesso artista per sensibilizzare sul cancro della pelle. L'evento chiamato "Strip Off for Skin Cancer" ('Spogliarsi per il cancro della pelle') è stato organizzato in collaborazione con un'associazione che incoraggia gli australiani a sottoporsi regolarmente a visite dermatologiche.

Spencer Tunick è noto per i suoi nudi di massa in luoghi molto famosi in tutto il mondo. In particolare, ha fatto denudare più di 5.000 persone davanti alla Sydney Opera House nel 2010, e 18.000 persone - il suo record - sullo Zocalo, la piazza centrale di Città del Messico nel 2007.



