L'allarme di Greta Thunberg sul caldo, 'questa è un'emergenza'

"Stiamo battendo i record di calore in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i giorni più caldi mai registrati, per molti giorni di fila. Stiamo anche sperimentando temperature record del livello del mare e livelli di ghiaccio bassi. Questa è un emergenza". Lo scrive su Twitter l'eco attivista svedese Greta Thunberg.

"Un promemoria: le persone al potere non hanno bisogno di conferenze, trattati o accordi per iniziare a intraprendere una vera azione per il clima. Possono iniziare oggi - aggiunge l'attivista -. Quando un numero sufficiente di persone si unirà, il cambiamento arriverà e potremo ottenere quasi tutto. Quindi, invece di cercare la speranza, iniziate a crearla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA