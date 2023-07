La regina Margrethe è la più longeva sul trono della Danimarca

La regina Margrethe ha superato Cristiano IV ed è ora il monarca regnante più longevo nella storia della Danimarca. Lo ha affermato la casa reale in un comunicato stampa, scrive l'agenzia danese Ritzau. Cristiano IV aveva appena 11 anni quando suo padre morì e salì al trono nel 1588. Poiché non era maggiorenne venne insediato un governo tutore che si occupò della gestione del paese fino all'agosto 1596, quando si insediò come sovrano. Rimase re fino alla sua morte nel 1648 per 51 anni e sei mesi.

La regina Margrethe è salita al trono succedendo a suo padre, Frederik IX, il 14 gennaio 1972, e da metà luglio ha superato il record appartenuto a Cristiano IV. Ad aprile, la regina ha compiuto 83 anni. In più occasioni ha dichiarato di voler restare sul trono fino alla morte. Al quotidiano svedese Expressen, nel 2019 aveva dichiarato che solo una grave malattia poteva farla abdicare prematuramente e lasciare il trono al figlio maggiore, il principe ereditario Frederik.



