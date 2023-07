Incendi e caldo torrido alle Canarie in Spagna, 500 evacuati

Vasti incendi stanno devastando l'isola di Las Palmas nelle Canarie. Sono almeno una decina le abitazioni colpite, mentre sono stati mobilitati dieci aerei e 300 militari di terra cercano di contenere le fiamme che stanno distruggendo boschi e foreste. In mattinata sono state evacuate circa 500 persone. Lo riporta l'agenzia spagnola Efe.

Le temperature torneranno ad essere significativamente elevate domani in tutta la spagna, ha annunciato l'Agenzia meteorologica nazionale, che ha anche annunciato intervalli di forti venti alle Isole Canarie. Oggi il termometro è salito sopra i 40 grandi in Andalusia.



