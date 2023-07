'Il gruppo Wagner si sposta dalla Russia alla Bielorussia'

Un imponente convoglio del gruppo paramilitare Wagner formato da almeno 60 veicoli è arrivato oggi in Bielorussia dalla Russia: lo ha reso noto il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun, come riporta Unian. L'arrivo dei mercenari della Wagner è stato confermato dalle autorità bielorusse, secondo Rbc-Ucraina.

"Questa mattina, 15 luglio, è stato avvistato un grosso convoglio di auto e camion con le targhe delle cosiddette Dpr/Lpr (le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, ndr) - si legge nel rapporto di Gayun -. Alcuni fattori indicano che si tratta di un convoglio della Wagner, entrato in Bielorussia dalla Federazione Russa di notte nella zona di Krychau".

Il convoglio, secondo Gayun, è passato attraverso Rohachiv in direzione di Bobruysk, e poi a Osypovych. Il gruppo ritiene che i mercenari si stessero trasferendo in una tendopoli nel villaggio di Tsil. Sono stati visti almeno 60 veicoli, tra pick-up, camion, furgoncini e almeno tre autobus per il trasporto di passeggeri. I veicoli erano scortati da auto della polizia stradale bielorussa.

Da parte sua, il portavoce delle guardie di frontiera della Bielorussia, Andriy Demchenko, ha confermato che "gruppi separati di rappresentanti di campagne militari private hanno iniziato a essere osservati in Bielorussia, spostandosi dal territorio della Russia". Le guardie di frontiera, ha aggiunto, stanno monitorando la situazione per determinare l'ubicazione, il numero e il compito dei mercenari.



