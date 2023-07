"Sono orgogliosa che il regime di Lukashenko mi abbia aggiunto alla lista di 3.048 coraggiosi bielorussi chiamati 'estremisti'. In Bielorussia, estremismo è diventato sinonimo di amore per il proprio paese, parlare la propria lingua e immaginare un futuro europeo. Significa lottare per la pace, la libertà e la dignità". Lo scrive su Twitter l'oppositrice bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya.





