Sondaggio, in Spagna l'alleanza Pp-Vox prende il largo

Per la prima volta in questa campagna elettorale l'alleanza tra Pp e Vox prende il largo arrivando a un solo seggio dalla maggioranza assoluta. E' quanto emerge dal sondaggio quotidiano di 40dB. per El Pais e Cadena Ser.

Gli effetti del dibattito di lunedì tra Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo sembrano non solo aver fermato quella che sembrava l'inizio di una rimonta socialista, ma anche rafforzato le aspettative del Pp.

Il partito di Feijòo ha conquistato fino a 11 seggi in soli tre giorni, raggiungendo quota 136, che aggiunti ai 39 seggi di Vox, fanno 175, appena un seggio sotto la soglia della maggioranza sufficiente per governare. Se alla fine i numeri fossero questi, basterebbe l'astensione di un solo deputato di un altro gruppo — Coalición Canaria o Teruel Existe, per esempio — per facilitare l'incarico di Feijóo come nuovo premier.

Quanto alla sinistra, non è che il Psoe stia affondando, ma sembra entrato in una fase di lento declino. Finora, questa settimana, ha perso sei decimi e cinque seggi. Ora sarebbe a quota 29,1% dei voti e in 110 seggi al Congresso. Se quattro giorni fa i socialisti si trovavano a poco più di un punto sotto il Pp, ora il vantaggio dei popolari si è allargato a 3,5 punti.

Del calo socialista non trae beneficio l'atra formazione della sinistra, Sumar che ha perso quasi un punto e tre seggi negli ultimi quattro giorni.

Ora la coalizione guidata da Yolanda Diaz si fermerebbe al 12,6%, ben lontana dal terzo posto, occupato da Vox con un 14,4%, nonostante le perdite a favore del Pp.



