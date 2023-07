Schinas, convinto che avremo Patto Ue migranti entro 2023

Sui migranti "stiamo facendo un accordo che sarà deciso sulla base delle regole e dei trattati Ue. Abbiamo una maggioranza che sostiene questa soluzione e una convergenza di tutti i Paesi membri sulla necessità per l'Europa di avere una politica migratoria olistica e omnicomprensiva.

Nessuno può bloccare questo accordo ora, ma dobbiamo finalizzarlo. Abbiamo ancora del lavoro da fare e sono convinto che per la fine della presidenza spagnola, per la fine di quest'anno, finalizzeremo l'accordo". Così il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas a margine dell'evento "Una nuova strategia per il Mediterraneo" a Roma.



