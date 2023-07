Russia approva legge che vieta interventi cambio sesso

La Duma ha approvato in terza e ultima lettura la proposta di legge che vieta in Russia gli interventi chirurgici per cambiare sesso: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

Secondo Kommersant, hanno votato a favore tutti i 386 deputati presenti in aula. Per diventare legge, la proposta deve essere ancora approvata dal Senato e firmata dal presidente russo. Il disegno di legge prevede che all'anagrafe sia vietato apportare modifiche ai documenti personali sulla base di certificati medici di cambio di genere. Inoltre, chi ha cambiato sesso non potrà adottare bambini e se uno dei due coniugi ha cambiato genere il matrimonio sarà annullato.

Il mese scorso, il deputato del partito di Putin "Russia Unita", Pyotr Tolstoy, aveva affermato che la proposta di legge riguardava "l'erezione di una barriera alla penetrazione dell'ideologia occidentale contraria alla famiglia". A dicembre Putin ha firmato una nuova legge che proibisce anche tra gli adulti "la promozione" di quelle che vengono definite "relazioni sessuali non tradizionali". Secondo molti osservatori, è stata così estesa la legge che vieta "la promozione" degli "atteggiamenti sessuali non tradizionali" tra i minori: una norma che rende potenzialmente impossibile ogni manifestazione pubblica in difesa dei diritti delle minoranze sessuali e che è stata bocciata dalla Corte di Strasburgo perché discriminatoria e perché lede il diritto alla libertà d'espressione.



