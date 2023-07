Ondata di caldo, l'Acropoli di Atene chiusa nelle ore centrali

Il sito archeologico dell'Acropoli, nel centro di Atene, rimarrà chiuso oggi dalle 12.00 alle 17.00 (ora locale) a causa dell'ondata di calore prevista nella capitale greca. La misura è stata adottata per la "protezione dei lavoratori e dei visitatori", come annunciato dalla ministra della Cultura Lina Mendoni all'emittente Ert, e molto probabilmente la sospensione delle visite nella fascia più calda della giornata verrà imposta anche domani, come riportato dalla ministra.

Tra oggi e domani sono previste ad Atene temperature massime di 40 e 41°C. Già nella giornata di ieri una squadra della Croce Rossa era stata dispiegata ai piedi della collina dell'Acropoli per distribuire bottiglie d'acqua e aiutare i turisti che potrebbero subire un'insolazione o svenire a causa del caldo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA