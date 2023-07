Kiev, abbiamo avanzato quasi 2 km in una settimana a sud

Kiev oggi ha reso noto che le sue truppe sono avanzate di quasi due chilometri lungo il fronte meridionale in direzione di Melitopol nell'ultima settimana. Le forze armate ucraine "continuano a effettuare operazioni offensive" in direzione di Melitopol, importante città sotto controllo russo, e "le brigate d'assalto supportate dai carri armati sono avanzate in una settimana di 1,7 km" in quest'area, ha spiegato in un briefing una portavoce militare, il colonnello Mykola Ourchalovitc.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA