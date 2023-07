Il premier finlandese, 'non accettiamo il nazismo o il fascismo'

Il governo finlandese condivide i valori della democrazia liberale e non accettiamo alcun tipo di razzismo, nazismo o estremismo. Lo ha affermato il primo ministro finlandese Petteri Orpo in una conferenza stampa a Berlino, precisando che il governo da lui guidato è di centrodestra e non ha un partito di estrema destra. Lo riporta l'agenzia finlandese Stt.

Orpo ha incontrato oggi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz. I due hanno discusso, tra l'altro, delle relazioni bilaterali, quelle commerciali ed economiche. Il nuovo governo finlandese ha ricevuto pubblicità negativa in Germania. I media hanno definito il governo di Orpo un gabinetto degli orrori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA