Il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria verso l'Ue e rappresenta quasi la metà di tutti i rilevamenti alle frontiere nel periodo gennaio-giugno. Il numero di rilevamenti è salito a quasi 65.600, il numero più alto su questa rotta per questo periodo dal 2017 e quasi il 140% in più rispetto a un anno fa. Lo riporta l'ultimo bollettino di Frontex, l'agenzia europea per le frontiere.



