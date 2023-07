14 luglio: via alla sfilata militare, Modi ospite d'onore

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dato il via alle celebrazioni della Festa nazionale francese del 14 luglio discendendo, su un blindato militare, gli Champs-Elysées fino alla Concorde. Strettissime le misure di sicurezza dopo i recenti disordini, ma la nottata si è rivelata più tranquilla rispetto alle precedenti vigilie della festa nazionale.

Ospite d'onore, il premier indiano Narendra Modi, che assiste alla sfilata al fianco di Macron, che questa mattina lo ha insignito della massima onorificenza francese, la Gran Croce della Legion d'Onore. La visita di Modi è occasione per Parigi di discutere le modalità di acquisto di 26 nuovi Rafale di Dassault Aviation per le portaerei indiane e di 3 sottomarini.

Macron ha ricordato che "l'India avrà un ruolo determinante per il nostro futuro, ed è un partner strategico e un paese amico".





