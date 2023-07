14 luglio: conclusa sfilata militare sugli Champs-Elysées

E' stata aperta da 240 soldati dell'esercito dell'India - paese ospite d'onore della Festa nazionale francese - e chiusa, come tradizione, dalla Legione Straniera, la tradizionale sfilata militare del 14 luglio a Parigi. Nella tribuna d'onore, hanno salutato le truppe e assistito allo show della pattuglia acrobatica dell'aviazione francese, il presidente Emmanuel Macron e il premier indiano, Narendra Modi.

A conclusione della sfilata, omaggio alla Resistenza e a Jean Moulin, creatore del Consiglio nazionale della Resistenza, con l'esecuzione del "Canto dei Partigiani". Macron ha twittato un omaggio "alla memoria di quelli che hanno combattuto al fianco dei francesi durante la prima guerra mondiale" esortando a "non dimenticarli mai". In chiusura, al fianco di Modi, il presidente Macron ha salutato le truppe indiane.



