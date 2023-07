Zelensky, 'torniamo dal vertice Nato con buon risultato'

"Stiamo tornando a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri. Un buon rafforzamento di armi": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del vertice della Nato tenuto a Vilnius, in Lithuania.

"È molto importante: per la prima volta dall'indipendenza, abbiamo costituito una base di sicurezza per l'Ucraina nel suo cammino verso la Nato - prosegue Zelensky -. Si tratta di garanzie di sicurezza concrete, confermate dalle sette principali democrazie del mondo. Mai prima d'ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza, e questo è il livello del G7".



