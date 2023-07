Usa, aperta indagine su OpenAI a tutela dei consumatori

- WASHINGTON, 13 LUG - La Federal Trade Commission (Ftc) ha aperto un'ampia indagine su OpenAI, per accertare se il creatore del chatbot di intelligenza artificiale abbia violato le leggi sulla protezione dei consumatori mettendo a rischio la reputazione personale e i dati degli utenti. Lo scrive il Washington Post.

Questa settimana l'agenzia federale aveva inviato a OpenAI una richiesta di 20 pagine sollecitando la documentazione riguardante la gestione di rischi collegati ai suoi modelli di AI. La mossa rappresenta la più potente minaccia regolatoria fino ad oggi per l'attività di OpenAI negli Stati Uniti, mentre la società sta lanciando un'offensiva globale per plasmare il futuro della politica sull'intelligenza artificiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA