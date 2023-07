Portogallo, deputati potranno votare anche in smart working

I deputati portoghesi potranno votare leggi ed emendamenti a distanza, servendosi di adeguati dispositivi elettronici. A stabilirlo è uno degli articoli approvati oggi dal gruppo di lavoro che sta stilando il nuovo regolamento dell'Assemblea della Repubblica (il parlamento di Lisbona), che presto lo stesso parlamento dovrebbe approvare. Il nuovo regolamento permetterà, in casi eccezionali e opportunamente giustificati, di partecipare a riunioni di commissioni parlamentari o addirittura all'assemblea plenaria in Aula ed esprimere il proprio voto in modalità "smart". Tra i casi eccezionali ammessi c'è, per esempio, l'eventualità che un deputato siano in missione all'estero o comunque lontani dalla capitale. Se ne faranno richiesta in anticipo, il presidente del parlamento potrà autorizzarli a usare mezzi di comunicazione a distanza, purché questi permettano di visualizzare e registrare opportunamente il voto.



