Biden, 'Putin ha già perso la guerra'

"Putin ha già perso la guerra" in Ucraina: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nordici. La Russia, ha aggiunto Biden, "non può proseguire la guerra in Ucraina per anni" e Putin "prima o poi deciderà che non è nell'interesse della Russia continuarla. La controffensiva ucraina probabilmente spingerà la Russia verso i negoziati'. "L'Ucraina entrerà nella Nato", ha poi assicurato Biden che ha minimizzato da Helsinki le minacce di Putin, affermando che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino. Ievgheny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, "deve stare attento a ciò che mangia", ha concluso il presidente Usa, alludendo al rischio di avvelenamento dopo l'abortita rivolta dello stesso Prigozhin.



