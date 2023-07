Mosca colpisce Kiev per la seconda notte consecutiva

La Russia colpisce Kiev per la seconda notte consecutiva, poche ore prima che il presidente Volodymyr Zelensky incontri i leader della Nato al vertice di Vilnius. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte un attacco con droni kamikaze sulla capitale ela regione di Kiev: le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto tutti i velivoli senza pilota russi nell'area della capitale. Lo ha reso noto l'Amministrazione militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina.

"Il nemico ha effettuato un altro attacco aereo sulla capitale.

Secondo le informazioni preliminari, ha utilizzato nuovamente munizioni di sbarramento di tipo Shahed. Dopo più di una settimana di pausa, il nemico ha lanciato droni iraniani contro Kiev per il secondo giorno consecutivo. Il raid aereo è durato più di 2 ore", si legge nel messaggio dell'Amministrazione militare. Tutti gli obiettivi russi nello spazio aereo intorno a Kiev sono stati rilevati e distrutti dalle forze di difesa aerea di Kiev. Non ci sono ancora notizie di vittime o danni".



