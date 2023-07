L'Ue: "Partenze dalla Libia su del 600%, situazione complicata"

"Le partenze della Libia orientale sono aumentate del 600% quest'anno. La Libia rimane una situazione molto complicata, come dimostrano i fatti recenti". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, intervenendo in Plenaria al Pe nel dibattito sulle attività Sar.

"Faccio un appello affinché si arrivi a conclusione" sul nuovo patto sui migranti, ha sottolineato la commissaria. In Aula è in discussione la mozione per una missione di ricerca e soccorso europea, che per Johansson va comunque accompagnata dalla lotta ai trafficanti.

"La guardia costiera libica deve portare avanti le proprie mansioni nel pieno rispetto del diritto internazionale. Ogni azione di violenza è inaccettabile. Il primo obiettivo deve essere salvare vite. L'Ue fa quanto è in suo potere per aiutare i Paesi membri nelle attività Sar. Nel patto abbiamo proposto misure di solidarietà proprio nella ricerca e nel soccorso", ha detto Johansson.



