"Il nostro governo ha raggiunto un accordo con l'Ue sui prossimi passi per la de-escalation nel nord e la normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Ciò dimostra la nostra volontà di adottare misure concrete per garantire la pace, la sicurezza e la stabilità in Kosovo e nella regione, al servizio della democrazia e dello stato di diritto".

Lo annuncia in un tweet il premier del Kosovo, Albin Kurti.





