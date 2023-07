Francia: 45.000 agenti per evitare nuove violenze il 14 luglio

Per evitare una nuova fiammata di violenze in occasione della festa nazionale del 14 luglio, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato che 45.000 fra poliziotti e gendarmi saranno dispiegati nelle sere del 13 e del 14. Come per la settimana delle violenze nelle banlieue seguite all'uccisione del diciassettenne Nahel, il 27 giugno a Nanterre, saranno schierati sul terreno anche gli uomini dei reparti speciali Gign e Bri.

Sarà drasticamente limitato l'uso di fuochi d'artificio, tradizionalmente usati per la festa del 14 luglio ma di recente diventati una delle armi usate nelle proteste contro la polizia.

Un decreto dell'8 luglio ne ha vietato l'uso, la vendita e il trasporto non autorizzati.



