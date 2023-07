Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che la Turchia è pronta a mediare nuovamente tra la Russia e l'Ucraina. "Se le parti ci accettano come mediatori, accetteremo con piacere", ha detto Erdogan durante una conferenza stampa presso il vertice Nato di Vilnius in Lituania come fa sapere la direzione delle comunicazioni del presidente turco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA