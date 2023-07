Il presidente della Commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha dichiarato che il generale russo Sergey Surovikin, che non viene visto in pubblico dalla rivolta dei mercenari Wagner, "adesso è a riposo" e "per ora non è disponibile". Lo riferisce la testata russa Vedomosti.

Alcuni giornali nelle scorse settimane avevano ipotizzato che fosse stato arrestato, ma non ci sono state conferme.



