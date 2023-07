Sunak, 'il posto di Kiev è nella Nato, serve una road map'

(ANSA) - LONDRA, 11 LUG - "Il posto giusto per l'Ucraina è nella Nato". Lo ha ribadito oggi il premier britannico Rishi Sunak ai giornalisti di casa sua da Vilnius, a margine del vertice dell'Alleanza Atlantica e di un primo bilaterale con il leader turco Recep Tayyip Erdogan.

Sunak ha poi ripetuto che si tratta di un traguardo fuori portata finché c'è la guerra con la Russia, ma che dal vertice devono arrivare nuovi impegni e l'indicazione di "progressi tangibili" per rassicurare Zelensky.

"Saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha proseguito, invocando frattanto "garanzie di sicurezza" per Kiev come "messaggio deterrente a Putin". (ANSA).