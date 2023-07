Scandalo sessuale alla Bbc, ombre sullo scoop del Sun

Continua a montare la polemica nel Regno Unito sull'ultimo, presunto scandalo a sfondo sessuale abbattutasi sulla Bbc, istituzione radiotelevisiva dell'isola e modello di servizio pubblico occidentale su scala globale da oltre un secolo già al centro di vicende - recenti e meno recenti - che ne hanno gravemente appannato la reputazione. Al centro delle contestazioni questa volta ci sono i sospetti di omertà a carico dei vertici dell'emittente rispetto alla denuncia spuntata negli ultimo giorni a carico di un volto noto - per ora protetto dall'anonimato - delle news, accusato da un'inchiesta del tabloid Sun (gruppo Murdoch) di aver pagato fin da alcuni anni fa un ragazzo attualmente ventenne in cambio di fotografie sessualmente esplicite.

Lo 'scoop' del Sun non manca in realtà di ombre, visto che l'asserita vittima ha affidato ieri a un avvocato una nota in cui nega tutto. Liquidando come "spazzatura" quanto riportato dal tabloid sulla base del racconto dei suoi genitori, e smentendo in particolare di aver venduto proprie immagini alla celebrity televisiva da minorenne. Il giornale tuttavia insiste, moltiplicando le aperture a tutta pagina su una vicenda divenuta in questi giorni dominante anche su altri media britannici. E continua a far leva - alternativamente - sulle parole del padre o della madre del ventenne, stando ai quali invece qualcosa come minimo d'improprio sarebbe accaduto, fin da quando il figlio aveva 17 anni. E in un contesto nel quale le loro denunce più recenti ai vertici della Bbc sarebbero state poi "ignorate".

Di qui la convocazione oggi del direttore generale, Tim Davie, chiamato a rispondere a un comitato parlamentare su chi abbia saputo "cosa e quando" fra i responsabili dell'emittente, secondo un interrogativo fatto proprio pure da Alex Chalk, ministro della Giustizia del governo di Rishi Sunak.



