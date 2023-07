Restauro Notre Dame, le capriate arrivate via Senna

"Passo passo, progrediamo calmi e sereni, verso la riapertura", parola del generale Jean-Louis Georgelin, che dirige il cantiere di ricostruzione della cattedrale Notre-Dame de Paris, parzialmente distrutta dall'incendio del 15 aprile 2019. Oggi, sul cantiere della cattedrale è giunto un primo pezzo essenziale per la ricostruzione del tetto: un enorme telaio che insieme ad altre due strutture simili ne costituisce la fondamentale ossatura. Dopo l'avvio, ad aprile, della ricostruzione della guglia ottocentesca disegnata dall'architetto Eugène Viollet-Le-Duc, l'installazione dei tre telai in legno dovrebbe consentire ai parigini di ritrovare "la forma famigliare della loro cattedrale a fine anno", dice Georgelin, nel corso di un sopralluogo in presenza del ministro dei Trasporti, Clément Beaune.

Realizzate ed assemblate in atelier specializzati di Ivry-Sur-Seine, alle porte di Parigi, le tre strutture costituiscono la fondamentale ossatura intorno alla guglia di Notre-Dame e al braccio del transetto. I tre pezzi sono arrivati questa mattina a bordo di una chiatta sulla Senna, il fiume di Parigi chiuso per diverse ore alla circolazione di imbarcazioni e bateaux-mouches intorno all'Ile-de-la-Cité, dove sorge la cattedrale. Il primo di questi tre pezzi - circa 12 metri di altezza per un peso di sette tonnellate - è stato poi issato con una gru in cima alla cattedrale, dove troverà la sua definitiva sistemazione assieme agli altri due telai durante l'estate. La riapertura di Notre-Dame è prevista per fine 2024, idealmente per l'8 dicembre Festa dell'Immacolata Concezione, dopo i Giochi Olimpici di Parigi.

Prima dell'incendio, la cattedrale simbolo della Francia tra i luoghi emblematici dell'Europa accoglieva annualmente 12 milioni di visitatori, 2.400 funzioni religiose e 150 concerti. Il cantiere puo' contare su uno slancio di solidarieta' senza precedenti, con doni da tutto il mondo per 844 milioni di euro.

