Metsola, sul clima non andare oltre sostegno dei cittadini

(ANSA) - STRASBURGO, 11 LUG - I legislatori dovrebbero evitare di oltrepassare la "linea invisibile" tra le ambiziose politiche verdi e il sostegno dei cittadini per i cambiamenti imposti alle loro vite. E' quanto ha spiegato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in un colloquio con il Financial Times in vista del voto sulla legge sulla natura. "Dobbiamo tenere conto dell'impatto economico e sociale di tutto ciò che facciamo, e forse non lo abbiamo fatto abbastanza", ha aggiunto Metsola osservando come il voto di mercoledì sia "un esercizio democratico" e i gruppi abbiano "il diritto democratico" di ritirarsi dai negoziati. (ANSA).