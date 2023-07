Gb: strage su Tir con migranti, 13 anni di galera a un romeno

E' stato condannato a quasi 13 anni di carcere nel Regno Unito un cittadino romeno membro di una banda di trafficanti individuata come responsabile della strage di migranti clandestini vietnamiti morti soffocati in modo atroce nell'ottobre del 2019 nel gelo del rimorchio di un tir nell'ultima tappa - fra Belgio e Inghilterra - di un viaggio della disperazione iniziato in Asia.

L'uomo, Marius Mihai Draghici, 50 anni, era inizialmente riuscito a fuggire all'estero al momento dell'arresto dell'autista irlandese del camion e di altri presunti complici.

Un giudice della corte londinese di Old Bailey gli ha ora inflitto 12 anni e 7 mesi di reclusione, per l'esattezza, dopo che egli si è riconosciuto colpevole di 39 capi d'imputazione per omicidio colposo (uno per ciascuna delle vittime della tragedia, uomini, donne e ragazzi di età compresa fra 15 e 44 anni di età); nonché di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Con accuse analoghe, la giustizia britannica e quella belga hanno condannato finora in totale 10 persone per quella vicenda, una delle più gravi sciagure registrate nel Paese a danno di migranti in viaggio via terra.

La sentenza arriva nello stesso giorno in cui la maggioranza che sorregge il governo Tory di Rishi Sunak ha dato un'ulteriore spinta alla Camera dei Comuni alla controversa stretta legislativa sull'immigrazione illegale denominata Illegal Immigration Bill, il cui iter l'esecutivo vorrebbe completare entro la fine della settimana entrante, ossia prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Spinta tradottasi nella bocciatura in seconda lettura di gran parte dei 20 emendamenti introdotti dalla Camera non elettiva dei Lord per alleggerire il testo: salvo qualche concessione sull'allungamento della durata del periodo di asilo accordato a bambini migranti non accompagnati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA