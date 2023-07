La Germania invierà all'Ucraina armi supplementari per un valore di 700 milioni di euro. Lo riferiscono fonti governative tedesche. Secondo contributore in termini di aiuti militari all'Ucraina dopo gli Usa, la Germania aveva già annunciato il 13 maggio consegne di armi per 2,7 miliardi di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA