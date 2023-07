Ue, 'a Srebrenica l'Europa ricorda l'incapacità di proteggere'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "L'Europa ricorda la sua responsabilità e la sua incapacità di proteggere. Oggi, mentre la guerra infuria nuovamente nel continente europeo, promettiamo di fare meglio per difendere la pace e proteggere la vita". Lo dichiarano l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, e il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, in una nota congiunta in occasione della commemorazione del genocidio di Srebrenica, "una delle pagine più buie della storia europea".

"Condividiamo il lutto e il dolore delle famiglie e degli amici delle vittime e dei sopravvissuti al genocidio di Srebrenica", proseguono Borrell e Varhelyi, ribadendo l'impegno dell'Ue "a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina". "In qualità di paese candidato - aggiungono - il futuro della Bosnia-Erzegovina è all'interno dell'Ue".

"La riconciliazione può essere costruita solo sulla verità, sulla pace e sulla giustizia. Non può esserci tolleranza per la negazione del genocidio, il revisionismo storico e la glorificazione dei criminali di guerra", osservano ancora, richiamando la responsabilità di "tutti i leader civili e politici in Bosnia-Erzegovina" a "lavorare insieme per costruire un futuro migliore basato sul dialogo e sulla comprensione reciproca per rafforzare e difendere la pace e la dignità umana a beneficio di tutte le generazioni". (ANSA).