L'Ue a Erdogan, 'l'allargamento non è legato alla Nato'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "Non è una sorpresa dire che i due processi sono separati. L'Ue ha un processo molto strutturato di allargamento, e i diversi step devono essere soddisfatti da ogni candidato. E' un processo che guarda al merito. Questo processo non può essere legato" a quello dell'adesione della Svezia nella Nato. "I due processi non possono che essere separati". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Dana Spinant, nel corso del briefing quotidiano, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, secondo cui Ankara aprirà alla Svezia nella Nato se l'Ue aprire le sue porte alla Turchia.

Anche gli Stati Uniti sostengono il percorso di adesione all'Ue della Turchia ma ritengono che Ankara non debba collegarla al suo via libera all'ingresso della Svezia nella Nato. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Matt Miller.

"Gli Stati Uniti appoggiano da diversi anni anni le aspirazioni europee della Turchia e continueremo a farlo.

Tuttavia, non crediamo che dovrebbe essere un ostacolo all'adesione della Svezia" all'Alleanza atlantica, ha sottolineato. (ANSA).