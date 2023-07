Sudafrica, summit Brics in presenza nonostante l'incognita Putin

(ANSA-AFP) - JOHANNESBURG, 09 LUG - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha confermato che il summit dei Brics in programma dal 22 al 24 agosto sarà in presenza, nonostante il nodo del mandato d'arresto della Corte penale internazionale contro Vladimir Putin. "Il vertice Brics sta andando avanti e stiamo finalizzando le nostre discussioni sul formato", ha detto ai giornalisti a margine di una riunione di governo.

Il governo sudafricano nei mesi scorsi aveva fatto sapere che avrebbe concesso l'immunità diplomatica al presidente russo, applicando la misura a tutti i leader proprio per consentire loro di partecipare al summit. Tale decisione, però, era stata contestata dall'Aja che a marzo aveva spiccato un mandato d'arresto nei confronti di Putin con l'accusa di crimini di guerra in Ucraina. (ANSA-AFP).