La Francia vieta i fuochi d'artificio per la Festa del 14 luglio

(ANSA) - PARIGI, 09 LUG - La Francia ha vietato la vendita, il possesso e il trasporto di fuochi d'artificio durante il fine settimana festivo nazionale del 14 luglio, dopo le proteste e gli scontri delle ultime settimane.

I fuochi d'artificio sono stati tra le armi preferite durante i disordini esplosi in Francia dopo che un agente di polizia ha ucciso il 17enne Nahel durante un posto di blocco a Nanterre.

"Al fine di prevenire il rischio di gravi disturbi all'ordine pubblico durante le festività del 14 luglio, la vendita, la detenzione, il trasporto e l'uso di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio è vietata fino al 15 luglio compreso", si legge in un decreto governativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il divieto - precisa il decreto - non riguarda però i professionisti o i comuni che organizzano fuochi d'artificio tradizionali per le celebrazioni del giorno della presa della Bastiglia. (ANSA).