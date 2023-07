Grossi, Aiea 'fa progressi' su accesso a Zaporizhzhia

(ANSA) - TOKYO, 07 LUG - L'Aiea, organismo delle Nazioni Unite per l'energia atomica. sta "facendo progressi" nell'ispezione di diverse aree della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha ha detto il capo dell'AIEA Rafael Grossi, oggi a Tokyo, dopo aver affermato che l'impianto era stato minato. "Penso che stiamo facendo progressi", ha detto, spiegando che funzionari avrebbero visitato varie parti della centrale, comprese le piscine di raffreddamento, ma non avevano ancora avuto accesso al tetto, dove l'Ucraina sostiene che siano stati collocati possibili ordigni esplosivi. (ANSA).