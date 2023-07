L'Aiea chiede un accesso più ampio a Zaporizhzhia

(ANSA) - VIENNA, 05 LUG - L'Aiea ha chiesto un accesso più ampio alla centrale di Zaporizhzhia "per confermare l'assenza di mine o esplosivi". L'appello dell'agenzia internazionale è stato lanciato mentre cresce l'allarme intorno all'impianto, tra le accuse reciproche di Kiev e Mosca su un imminente attacco.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica oggi ha chiesto di avere accesso a tutti gli edifici della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe, per "confermare l'assenza di mine o esplosivi sul sito".

"Con l'aumentare della tensione e dell'attività militare nella regione, i nostri esperti devono essere in grado di verificare i fatti sul campo", ha affermato in una nota il direttore generale Rafael Grossi, ritenendo "fondamentale chiarire la situazione attuale", in un momento in cui le parti si accusano a vicenda di pianificare "provocazioni" o "attacchi". (ANSA).