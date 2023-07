Ue-Cina: salta la missione di Borrell a Pechino

(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - La visita dell'Alto rappresentante Ue a Pechino già prevista per la prossima settimana per portare avanti il 'dialogo strategico' bilaterale non potrà avere luogo. Lo ha reso noto Nabila Massrali, portavoce del servizio per l'azione esterne della Commissione europea. "Le autorità cinesi ci hanno purtroppo informato che le date già fissate per la visita non erano più praticabili e che occorre ora cercare un'alternativa", ha precisato la portavoce.

La visita di Borrell era già stata programmata per il 14-15 aprile scorsi ma l'Alto rappresentante aveva dovuto cancellare il viaggio dopo essere risultato positivo al Covid. (ANSA).