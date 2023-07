Scuola di recitazione russa apre corsi per il teatro di Mariupol

(ANSA) - MOSCA, 04 LUG - Il teatro di Mariupol è diventato un simbolo dell'atrocità della guerra in Ucraina. Era usato come rifugio antiaereo, ma il 16 marzo dell'anno scorso è stato sventrato dalle bombe in un raid che ha ucciso centinaia di civili. Ora - stando a quanto scrive il Moscow Times - una scuola statale russa di recitazione ha aperto le iscrizioni a un corso per futuri attori e registi per il teatro d'arte drammatica della città, devastata dalla guerra e occupata dai soldati russi.

"Il programma sarà svolto attraverso corsi in presenza sulla base di finanziamenti statali per il teatro russo di arte drammatica di Mariupol", ha annunciato sul suo sito web l'Istituto statale di arti dello spettacolo di San Pietroburgo (Rgisi). I corsi sarebbero aperti per gli abitanti delle quattro regioni ucraine che la Russia occupa. (ANSA).