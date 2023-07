Mosca,non ci sono le basi per prolungare accordo su grano

(ANSA) - MOSCA, 04 LUG - Non ci sono "le basi" per prolungare l'accordo per l'esportazione del grano ucraino dai porti sul Mar Nero oltre la scadenza del 17 luglio. Lo afferma il ministero degli Esteri russo, Sergej Viktorovič Lavrov citato dalla Tass.

Mosca ha più volte ripetuto che non ci sono le basi per prorogare l'accordo sul grano, siglato lo scorso luglio sotto l'egida dell'Onu e della Turchia, che ha permesso di esportare il grano ucraino attraverso il Mar Nero e già prorogato tre volte, in scadenza a fine mese. Il pessimismo sul rinnovo è stato motivato con il fatto che non sono stati compiuti progressi nell'attuazione degli accordi di accompagnamento sulle esportazioni russe. (ANSA).