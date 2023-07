Francia: appello della nonna di Nahel, 'fermatevi'

(ANSA) - PARIGI, 02 LUG - "Fermatevi, non distruggete": la nonna di Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre, ha lanciato oggi un appello alla calma dopo la 5/a notte consecutiva di disordini in molte città della Francia per protesta contro la morte del nipote.

"Alla gente che sta distruggendo tutto, io dico - ha esortato Nadia, la nonna di Nahel, intervistata da BFM TV - che non rompano le vetrine, che non distruggano le scuole, gli autobus.

Fermatevi, sono delle mamme che prendono l'autobus, ci sono delle mamme per la strada". (ANSA).