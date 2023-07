Ucraina: Tajani, mi auguro che la Bielorussia non intervenga

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Io mi auguro che la Bielorussia, pur alleata della federazione Russa e di Putin, non intervenga nella guerra. Non ha alcuna competenza, non ha alcun motivo di entrare in guerra, si tratterebbe soltanto di un appoggio a Federazione Russa. Mi auguro che prevalga il buonsenso sempre e comunque e si possa trovare una soluzione per la guerra Russia-Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato a riguardo durante il programma 'Caffè Europa' di Radio Rai 1. (ANSA).