Tajani, a Italiani che vanno in Francia messaggio è di prudenza

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "La questione riguarda esclusivamente la Francia, evidentemente c'è un malessere, soprattutto nelle grandi periferie francesi e questo poi è esploso poi quando c'è stato questo episodio molto triste che non doveva accadere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani interpellato durante il programma 'Caffè Europa' di Rai Radio 1 sui fatti in corso in Francia.

Tajani ha quindi sottolineato l'invito alla prudenza per gli Italiani che vanno in viaggio in Francia, "a seguire quello che dice la stampa, seguire i consigli della forze dell'ordine e non avvicinarsi a luoghi dove ci sono scontri che possono essere pericolosi. Questo si. Agli italiani abbiamo dato messaggio di prudenza". (ANSA).