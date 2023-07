Metsola, 'in bocca al lupo a Madrid per la presidenza Ue'

(ANSA) - BRUXELLES, 01 LUG - "Hola España! In bocca al lupo a Madrid, che oggi assume la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nel Parlamento europeo avrà un partner costruttivo per lavorare insieme a beneficio dei cittadini europei". Lo scrive su Twitter la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, in occasione dell'avvio del semestre spagnolo di presidenza Ue.

